Дамаск, , 12:47 — REGNUM За истекшие 24 часа в Сирию с территории Ливана возвратились ещё 28 беженцев. Об 15 июня сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 28 беженцев», — говорится в бюллетене.

Также уточняется, что в данное число входит 8 женщин и 15 детей.

При этом отмечается, что из Иордании в Сирию через пропускной пункт «Насиб» беженцы за этот же период не возвращались. Кроме этого, указывается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев с 18 июля 2018 года составляет 185 584 человека, включая 55 815 женщин и 94 372 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие 24 часа отметили на территории данной страны два нарушения перемирия.