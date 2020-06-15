Москва, , 12:47 — REGNUM Число выписанных в России пациентов с ранее диагностированным COVID-19 достигло по состоянию на 15 июня 284 539 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки 14 июня медики признали выздоровевшими 4489 человек. Днём ранее вылечившихся было 5409 человек.

В Москве за сутки выздоровели 1549 пациентов. Всего выздоровлений в столице зафиксировано 123 240.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России подтверждено 8246 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество таких случаев составляет 537 210.

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