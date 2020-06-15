Ташкент, , 12:36 — REGNUM Частичный въезд и выезд на территорию Узбекистана с 15 июня разрешила специальная республиканская комиссия, сообщает агентство «Казинформ».

Вместе с тем комиссия продлила карантинные ограничения в республике до 1 августа 2020 года. Воздушное сообщение восстанавливается со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

С 15 июня разрешается въезд и выезд специалистам иностранных компаний, пациентам на лечение, для посещения близких родственников, а также другим лицам.

Международные авиарейсы в Узбекистане разделены на три категории: «зеленую», «желтую» и «красную». Цвет присваивается в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране назначения. В «зеленую» зону попали Япония, Южная Корея, КНР и Израиль.

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