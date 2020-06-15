Москва, , 12:34 — REGNUM В комитете Госдумы по международным делам нет сведений о закрытии школы при посольстве РФ во Франции или сокращения форматов обучения, однако обещали следить за ситуацией, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

«Пандемия многое изменила, но у меня нет каких-либо конкретных сведений о закрытии школы при российском посольстве во Франции или сокращения форматов обучения», — заявил глава профильного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий уверен, что следует не допустить ущемления прав учащихся.

«Здесь необходимо тщательно изучить все обстоятельства и, конечно, не допустить ущемления прав кого-либо, особенно учащихся. Обязательно будем следить за ситуацией», — заверил Слуцкий.

Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции. 20 мая 2020 года, в конце учебного года, на заключительном родительском собрании школы внезапно было объявлено о ликвидации очно-заочной формы обучения и частичном закрытии заочной формы, которую предполагалось сохранить лишь для детей работников российских загранучреждений (РЗУ). С такой инициативой выступила дирекция школы со ссылкой на решение МИД России.

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