Краснодар, , 12:32 — REGNUM Пластический хирург, ставшая обвиняемой по делу о причинении тяжкого вреда здоровью пациентам в Краснодаре, скончалась. Об этом сообщил ряд СМИ 15 июня.

«Уроженка Москвы, 38-летняя Алена Верди с конца мая находилась в крайне тяжелом состоянии в одной из клиник Краснодара. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось», — цитирует Интерфакс свой информированный источник.

В Следственном управлении СК начали проверку по факту смерти фигурантки громкого уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Верди обвинялась в том, что, не имея медицинского образования, с марта 2015 года по октябрь 2017 года женщина проводила оперативные вмешательства по абдоминопластике, блефаропластике, риносептопластике, эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. Операции обвиняемая проводила в частной клинике, а также у себя дома. В результате несколько пациентов получили серьёзные осложнения после операций.

Свою вину Верди признала в полном объеме, на период следствия она находилась под домашним арестом. В апреле было объявлено о завершении следствия по делу, дело было направлено в суд, заседание было назначено на 4 июня, однако заседание не состоялось из-за неявки обвиняемой.

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