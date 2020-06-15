Дамаск, , 12:35 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие 24 часа отметили на территории данной страны два нарушения перемирия. Об этом 15 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что нарушения режима перемирия были отмечены по одному на территории сирийских провинций Латакия и Илиб.

Кроме этого, сообщается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали на территории Сирии ни одного нарушения перемирия.

При этом уточняется, что за истекшие 24 часа в стране российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводилось акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июня стало известно, что террористы, принадлежащие к группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обстреляли в Сирии несколько населённых пунктов.