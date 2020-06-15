Москва, , 12:28 — REGNUM Каждый житель РФ сможет проверить подозрительный номер телефона или веб-сайт на мошенничество на сайте Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пользователь сможет передать такие данные с помощью заполненной формы в Сбербанк, а уже там данные передадут в экспертные организации для оценки деятельности возможных мошенников, а также последующей блокировки звонков.

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