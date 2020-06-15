Уфа, , 12:31 — REGNUM Понижение температуры воздуха до минус двух градусов мороза ожидают в Башкирии. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки по республике ожидается погода без осадков. Ночью в горных районах ожидаются заморозки до — 2 градусов мороза. Поэтому садоводам рекомендуют принять меры к сохранению своих насаждений.

Рекомендуется укрывать плодовые деревья, либо организовывать над ними дымовую завесу.

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