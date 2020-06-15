Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Жители Екатеринбурга решили воспрепятствовать установке вышки сети 5G. Такое решение приняли жильцы микрорайона Кольцово.

Как передаёт портал «Е1», граждане даже вызвали полицию, чтобы помешать работам. Жители беспокоятся, что вышку поставят рядом с детской площадкой. Кроме того, по словам активистов, у компании нет разрешающих документов на установку вышки.

Жильцы обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор и в МУГИСО с требованием повлиять на ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выбрали новое место для строительства телевышки после недовольства граждан.

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