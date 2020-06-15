Саранск, , 12:20 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 июня выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2652 случая заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровел в республике 1471 человек, за сутки выписали одного пациента. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в регионе 55,5% уже выздоровели. 21 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

По данным республиканского оперативного штаба, в числе новых носителей коронавируса больше 20 человек — люди старше 60 лет, самой пожилой женщине — 81 год. Неработающих граждан — 28 человек, в их числе — 23 пенсионера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 15 июня выявили 1170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 57 706 случаев.

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