Элиста, , 12:19 — REGNUM Врач Республиканского детского медицинского центра Калмыкии скончалась после заражения коронавирусом. Об этом стало известно 15 июня.

«Умерла врач, заболела по домашнему очагу, заразилась от дочери. У нее были сопутствующие заболевания», — цитирует РИА Новости представителя регионального минздрава.

Как уточняется, заражение было выявлено в первой половине мая, заболевание протекало в тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на 15 июня в Калмыкии подтверждено 1 тыс. 279 случаев заражения коронавирусом, шесть выявлено за последние сутки. Скончались 19 человек.

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