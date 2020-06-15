Джакарта, , 12:16 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили, что по состоянию на 15 июня 2020 года на территории страны выявлено 39 294 случая заражения SARS-CoV-2, передает Detik.

Известно, что за сутки в Индонезии подтвердили 1017 новых случаев заражения.

Официальным представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по последним данным, 15 123 пациента были выписаны из больниц, а 2198 человек скончались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 38 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 подтвердили в Индонезии.

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