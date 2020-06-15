Пенза, , 12:17 — REGNUM Губернатор Иваном Белозерцевым поручил правительству Пензенской области провести комплексный анализ и разработать на ближайшие 5 лет план народосбережения региона.

Первым предложением, направленным на сохранение жизни людей, стала инициатива главы области по недопущению нахождения детей до 14 лет на водных объектах общего пользования без родителей. Соответствующие изменения в закон «О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области» разработают и направят в Законодательное собрание региона.

План необходимо составить в тесном взаимодействии с жителями, их наказы и обращения должны стать основой этого документа, подчеркнул губернатор.

Напомним, что в ходе видеовстречи главы Пензенской области с президентом РФ Владимиром Путиным, была озвучена одна из самых острых проблем региона — сокращение численности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам разговора рабочий встречи с Путиным правительству Пензенской области губернатор дал ряд поручений.

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