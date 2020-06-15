Симферополь, , 12:11 — REGNUM В Крыму 13 госпитализированных с внебольничной пневмонией граждан находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 15 июня во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«На лечении в стационарах находятся 188 пациентов с внебольничной пневмонией, 13 из них в тяжелом состоянии», — отметил специалист.

По его словам, за сутки с подтверждённым диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализированы десять человек, выписано — четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, за 14 июня в РК подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан, всего с начала пандемии у 546 человек. С 15 июня в регионе отменяют режим обязательной самоизоляции и обсервацию для российских туристов.

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