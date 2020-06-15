Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Некоторым категориям граждан в Грузии разрешено находится в общественных местах без защитных масок. Об этом 15 июня сообщила журналистам глава администрации правительства Натии Мезвришвили после заседания координационного совета, передает «Общественное телевидение».

Как рассказала представитель правительства, режим ношения масок не распространяется на детей шестилетнего возраста и на лиц с ограниченными возможностями, которые не могут носить средства защиты по состоянию здоровья. Также маски могут не надевать жители с хроническими заболеваниями дыхательных путей и легких.

Напомним, с 15 июня в Грузии вступают в силу поправки в Административный кодекс, которые предписывают штраф за нарушение масочного режима. Носить маски полагается в общественном транспорте и в закрытых публичных помещениях. Штраф за нарушение этого правила составит 20 лари (около $6,5).

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