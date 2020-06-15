Москва, , 12:06 — REGNUM В рамках очередного этапа смягчения ограничительных мер в Москве заработают летние веранды кафе и ресторанов. Об это 15 июня написал мэр российской столицы Серегй Собянин в своем блоге.

Частичное снятие ограничений произойдет с 16 июня. По словам градоначальника, в Москве снижается заболеваемость, что позволяет продолжить смягчать ограничения.

С 16 июня стоматологическим клиникам в Москве разрешат оказывать плановую помощь. Собянин добавил, что в столице также продолжает сокращаться число тяжелых больных, а также количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня в Москве выявили 207 264 случая заражения коронавирусом, выздоровели 123 240 человек, скончались 3334 пациента.

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