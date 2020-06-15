Куньмин, Китай, , 12:05 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая поймала двоих подозреваемых с 23,64 кг наркотиков на руках, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Полиция Дали-Байского автономного округа после получения наводки, собрала бригаду для расследования дела о наркоторговле. Уже 5 июня были схвачены двое подозреваемых на парковке в городе Цюцзин. У подозреваемых в машине находились наркотики. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дэнуд-Дай-Качинском автономном округе провинции было задержано 13 подозреваемых, у которых было изъято 139 кг метамфетамина.