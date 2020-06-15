Ульяновск, 15 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Ульяновской области проведут парад Победы, но он состоится без зрителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Глава региона отметил, говоря о ситуации в регионе, что «наша жизнь постепенно возвращается в своё русло».
Напомним, первоначально рассматривалась возможность переноса парада Победы в Ульяновске на сентябрь.
Как сообщало ИА REGNUM, на 15 июня в Ульяновской области подтверждено 4048 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 146. Выздоровели 1287 пациентов с COVID-19, умер 21 человек. В регионе возобновили работу объекты спорта для занятий на открытом воздухе, режим самоизоляция стал рекомендательным, а ряде муниципалитетов заработали фитнес-центры, бассейны, летние веранды и террасы при кафе.
Отметим, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесён с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Новую дату выбрали после стабилизации эпидемиологической обстановки.
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