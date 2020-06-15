Стокгольм, , 12:20 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции приложило немало усилий, чтобы попытаться адаптировать свою самую передовую модель к распространению коронавируса на индивидуальном уровне. Однако теперь в ведомстве заявили, что от данной идеи отказались. Об этом 15 июня сообщила шведская новостная службы Sveriges Radio.

Агентство общественного здравоохранения Швеции больше не сможет моделировать распространение коронавируса на индивидуальном уровне. В апреле Лиза Брауэрс, руководитель аналитического отдела, пообщалась с журналистами Sveriges Radio и рассказала, что ее команда работает над адаптацией своей самой современной модели распространение вирусов к SARS-CoV-2. Самая сложная модель авторитетного моделирования для описания того, как распространяется вирус называется Microsim.

Данная модель позволяется увидеть, какой вклад в распространение инфекции потенциально может внести каждый человек. Уникальность метода заключается в том, что многие другие модели используют статистику, а не фактическую информацию, например, о взаимоотношениях людей и их поведении на рабочем месте.

Однако Брауэрс и ее группа исследователе пришли к выводу, что они слишком мало знаем о новом коронавирусе, чтобы эта модель была применима к SARS-CoV-2.