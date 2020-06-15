Киншаса, , 12:17 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что уроки, извлеченные из борьбы с предыдущими вспышками Эболы в Демократической Республике Конго (ДР Конго), и эффективное лечение позволят быстрее сдержать новую вспышку смертельно опасного заболевания в Экваториальной провинции ДР Конго. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на заявление руководителя программы ВОЗ по реагированию чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

В соответствии с заявлением, сделанным им в интервью корреспонденту радиостанции, нет никакой связи между вспышкой Эболы, объявленной 1 июня в Мбандаке (Экваториальная провинция ДР Конго) и эпидемией, которая вспыхнула почти два года назад в провинциях Северная Киву и Итури.

Яо подчеркнул, что накопленный опыт поможет медикам быстрее остановить распространение вируса в Экваториальной провинции в западной части страны.

По словам Яо, Всемирная организация здравоохранения располагает более чем 20 сотрудниками на местах и готова направить туда еще больше медиков, если это будет необходимо. В интервью VOA Яо заявил, что ВОЗ работает с партнерами для создания центров лечения, мониторинга рисков и оперативного реагирования на выявление и отслеживание новых случаев заболевания Эболой в ДР Конго.

«Наша задача на этот раз — работать через местные органы власти, которые уже прошли обучение», — сказал Яо.

«У них был некоторый опыт. Так что нам нужно просто освежить его и остаться позади, консультируя их. Извлеченные уроки по-прежнему имеют решающее значение для работы через сообщество», — добавил он.

Эпидемия Эболы в восточной части Демократической Республики Конго, которая унесла жизни 2280 человек, наконец, подходит к концу. Согласно последним сообщениям из западной части Демократической Республики Конго, где вспышка только началась, число подтвержденных и вероятных новых случаев заболевания составляет 12, включая девять случаев смерти. Два года назад этот же регион был поражен лихорадкой Эбола. Потребовалось менее четырех месяцев, чтобы сдержать вспышку с помощью экспериментальной вакцины, которая обеспечивала защиту от вируса.

Яо отметил, что вакцины, которые с тех пор доказали свою безопасность и эффективность, также помогут быстро сдержать вирус на западе ДР Конго. До сих пор, по его словам, более 600 человек были привиты в медицинских центрах в Мбандаке и Вангате. Он отметил, что в настоящее время в запасах имеется 3000 доз вакцины, и ожидается, что в ближайшее время будет поставлено еще больше препарата.