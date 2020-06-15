Ханчжоу, Китай, , 12:01 — REGNUM Число жертв подрыва автоцистерны в провинции Чжэцзян на востоке Китая выросло до 20, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

По данным на 7:00 местного времени 15 июня, 170 человек с ранениями находятся в больницах региона, включая 24 человек с серьезными ранениями. Инцидент произошел в 16:40 по местному времени в субботу 13 июня, когда грузовик с цистерной, заполненной сжиженным газом, взорвался на автомагистрали Шэньяэн-Хайкоу в городе Вэньлин.

Второй взрыв последовал уже на одном из цехов близлежащей фабрики, куда въехал грузовик, рухнули также близлежащие здания. Поисково-спасательная операция продолжается.