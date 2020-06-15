Тверь, , 11:59 — REGNUM Более 60% пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, полностью выздоровели и выписаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 15 июня. Всего в регионе излечились после коронавируса 1 тыс. 645 заразившихся.

Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 15 июня Пресс-служба правительства Тверской области

За последние сутки в Тверской области подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии составляет 2 тыс. 778, из них 1 тыс.033 изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 50 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

Отметим, что всего в регионе проведено уже 91 тыс. 738 исследований на коронавирус, 510 — за последние сутки.