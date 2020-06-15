Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области состояние 32 пациентов, получивших ранее положительный результат теста на коронавирус, врачи оценивают как тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 июня.

В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 755 человек, из них к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 32 пациента. Общая заполненность стационаров превышает 33%.

Кроме того, под наблюдением медиков находятся 12 тыс. 45 человек. За весь период врачебным контролем было охвачено более 49 тыс. жителей Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Дону за весь период пандемии превысило 7,6 тыс. В настоящее время в регионе реализуется очередной этап смягчения ограничительных мер.

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