Владимир, , 11:56 — REGNUM Во Владимирской области 15 июня подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них девять зафиксировано в Александрове, восемь — во Владимире, шесть — в Гусь-Хрустальном, пять — в Собинке, пять — в Петушинсках, по четыре — в Муроме, Киржаче и Кольчугино, по три — в Юрьеве-Польском и Коврове, по два — в Суздале и Меленках, по одному — в Судогоде и Селивановском районе.

Всего на территории региона зарегистрировано 3569 случаев заражения: 722 — во Владимире, 558 — в Гусь-Хрустальном, 455 — в Петушках, 327 — в Муроме, 307 — в Александрове, 251 — в Коврове, 132 — в Кольчугино, 163 — в Собинке, 128 — в Юрьеве-Польском, 103 — в Судогде, 92 — в Вязниках, 89 — в Киржаче, 65 — в Меленках, 62 — в Суздале, 52 — в Камешково, 27 — в Радужном, 25 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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