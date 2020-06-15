Москва, , 11:54 — REGNUM Жители Москвы должны продолжать соблюдать социальную дистанцию, а также избегать толп и необязательных контактов. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску», — написал Собянин.

По его словам, коронавирус «продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья» столичных жителей, и поэтому расслабляться им нельзя.