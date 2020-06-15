Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 91 человека, у которого ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Согласно данным на 15 июня 2020 года, в регионе теперь подтверждено 4235 случаев выздоровления.

Лечение продолжают 90 больных в тяжёлом состоянии и 613 — в состоянии средней тяжести. Сколько пациентов чувствуют себя удовлетворительно, неизвестно. Умерли от COVID-19 уже 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 9558 случаев заражения коронавирусом.