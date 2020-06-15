Северная Каролина, , 11:59 — REGNUM Жительница Северной Каролины вместе со своим молодым человеком пошла на акцию протеста Black Lives Matter с плакатом, а вернулась с обручальным кольцом, передает CNN.

В разгар шествия и скандирования протестных лозунгов ее возлюбленный встал перед ней на одно колено и попросил стать его женой. По его словам, это было спонтанное решение. Просто собираясь на акцию, он положил в сумку плакат и кольцо, которое купил еще раньше. Но во время действа он решил, что настал лучший момент для решающих слов.

23-летняя женщина, которая находится на четвертом месяце беременности, говорит, что ожидала от своего парня неожиданного способа сделать предложение, но выбранный способ оказался действительно шокирующим.

«Мне понравилось. Это было очень мило и незабываемо. Я знаю, что запомню этот момент навсегда», — говорит женщина.