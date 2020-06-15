Волгоград, , 11:56 — REGNUM Двое мужчин с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Волгоградской области за минувшие сутки. Оба были госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщили 15 июня в региональном оперативном штабе.

83-летнего жителя Даниловского района направили в реанимацию Михайловской центральной районной больницы. 58-летний житель Палласовского района находился в реанимационном отделении горбольницы №3 Волжского. У обоих пациентов был диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией. Мужчины страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Пациенты скончались от осложнений, вызванных новым вирусным заболеванием. Всего в регионе зарегистрированы 29 летальных исходов.