Париж, , 11:51 — REGNUM Разработчики из Dontnod Entertainment решили отказаться от «эпизодической» модели выпуска своей новой игры Twin Mirror. Об этом 15 июня сообщается на портале Actus News Wire.

По словам разработчиков, Twin Mirror станет цельной игрой. Ранее они планировали разделить сюжет проекта на три эпизода.

Напомним, в Twinn Mirror игроки будут управлять журналистом, вернувшимся в свой родной город. Там ему предстоит столкнуться с призраками прошлого и раскрыть тёмные тайны местных жителей.

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