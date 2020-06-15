Ижевск, , 11:49 — REGNUM В Ижевске не будут проводить Парад Победы 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

По словам руководителя администрации главы и правительства республики Сергея Смирнова, такое решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

«Мы были вынуждены отказаться от проведения парада в Ижевске 24 июня, для того чтобы не подвергать опасности ни его участников, ни зрителей», — пояснил Смирнов.

Будет ли парад проведен позднее, Смирнов не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, многие регионы на фоне ситуации с распространением коронавируса отказываются от проведения Парада Победы, который в Москве состоится 24 июня. В частности, парада не будет в Мордовии, Пензенской области, Пермском крае, Белгородской, Ярославской, Оренбургской, Псковской областях.