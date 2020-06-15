Абакан, , 11:49 — REGNUM В Хакасии летним кафе на верандах и террасах разрешили возобновить работу с 18 июня 2020 года, сообщает региональное правительство.

Владельцы точек общепита должны соблюсти определённые требования. Так, должен быть отдельный уличный вход, не меньше 1,5 метров между столиками, одновременное размещение за одним столом не больше двух человек, дезинфекция поверхностей после каждого посетителя.

Минэкономразвития региона разработало паспорт готовности организаций общественного питания для открытия летних объектов общественного питания.