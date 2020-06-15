Лондон, , 11:56 — REGNUM Непродовольственным магазинам в Великобритании с 15 июня разрешено возобновить работу после почти трёхмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об этом ранее объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Работа магазинов разрешена при условии соблюдения ими санитарных требований. В их числе обеспечение двухметрового расстояния между людьми, контроль одновременно находящихся в помещении покупателей, бесконтактная оплата покупок, средства индивидуальной защиты.

С 15 июня в британском общественном транспорте обязательно ношение масок. Министр транспорта Грант Шэппс пояснял в начале июня, что люди могут сами изготовить их из ткани.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании зафиксировано 294 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались более 41 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

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