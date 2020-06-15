Кустанай, Казахстан, , 11:47 — REGNUM Полиция в Казахстане задержала четырех молодых людей, которые подозреваются в обмане десяти пенсионеров в городе Рудном Кустанайской области, сообщили 15 июня на официальном ресурсе МВД Казахстана.

Отмечается, что трое мужчин и одна женщина приехали в Кустанайскую область из Караганды и обманывали жителей Рудного с февраля 2020 года. Общая сумма ущерба оценивается в 5 млн тенге ($12,4 тыс.).

Мошенники узнавали номер телефона магазина в одном из жилых домов. После чего меняли последние цифры номера для того, чтобы дозвониться до жильцов дома.

Если трубку брал пожилой человек, то мошенники обманным путем пытались получить деньги. В одном из случаев злоумышленник представился родственником из Москвы и попросил денег для покупки бытовой техники.

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