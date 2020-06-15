Остин, США, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM Devolver Digital объявила, что онлайн-презентация Devolver Direct 2020 пройдёт в середине июля. Об этом 15 июня сообщается на странице компании в Twitter.
https://twitter.com/devolverdigital/status/1272279693836857344
В рамках Devolver Direct 2020 геймеры узнают даты релиза предстоящих проектов и увидят их геймплейные трейлеры. Представители компании отмечают, что итоговая дата проведения презентации ещё может изменится.
Напомним, обычно Devolver Direct проходит в рамках международной выставки E3. Как правило, Devolver Digital устраивает масштабное юмористическое шоу.
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