Остин, США, , 11:45 — REGNUM Devolver Digital объявила, что онлайн-презентация Devolver Direct 2020 пройдёт в середине июля. Об этом 15 июня сообщается на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/devolverdigital/status/1272279693836857344

В рамках Devolver Direct 2020 геймеры узнают даты релиза предстоящих проектов и увидят их геймплейные трейлеры. Представители компании отмечают, что итоговая дата проведения презентации ещё может изменится.

Напомним, обычно Devolver Direct проходит в рамках международной выставки E3. Как правило, Devolver Digital устраивает масштабное юмористическое шоу.

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