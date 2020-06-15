Таллин, , 11:48 — REGNUM За минувшие сутки в Эстонии был выявлен один заразившийся коронавирусной инфекцией, в результате чего их общее число достигло 1 974. Об этом 15 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1974 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69.

Кроме этого, сообщается, что на данный момент в больницах республики 14 пациентов проходит лечение от COVID-19 и что общее число проведенных в Эстонии тестов превысило 96 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кении за сутки выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения в восточноафриканской стране достигло 3 594.