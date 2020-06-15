Москва, , 11:44 — REGNUM Коронавирус останется с москвичами надолго. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, совсем и окончательно победить его невозможно. Как и большинство подобных вирусов, он останется с нами надолго и ещё будет подвергать определенному риску жизнь и здоровье людей», — написал Собянин.

Он признал, что на пике пандемии необходимо принимать «экстраординарные меры» для остановки заболеваемости и контроля над ней, а после спада экономики данные меры необходимо снимать.