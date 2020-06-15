Пятигорск, Ставропольский край, , 11:48 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 на Северном Кавказе по состоянию на 10:45 15 июня достигло 582. За минувшие сутки в округе зарегистрировано пять летальных исходов: три в Дагестане, по одному в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, сообщил федеральный оперативный штаб.

К настоящему времени в СКФО зафиксирован 24 тыс. 341 случай заражения коронавирусом, за вчерашний день инфекция выявлена у 441 человека. Антилидером по этому показателю в округе остается Дагестан — 6652 фактов заражения (+95 за сутки), далее следуют Кабардино-Балкария — 3975 (+80), Ставрополье — 3759 (+82), Северная Осетия — 3581 (+34), Ингушетия — 2623 (+36), Карачаево-Черкесия — 2255 (+99) и Чечня — 1496 (+15).

Выздоровели на Северном Кавказе с начала пандемии 15 тыс. 719 человек с COVID-19, или около 64,5% от общего числа людей, заразившихся коронавирусом. Больше всего пациентов вылечились в Дагестане — 4754, меньше всего в Карачаево-Черкесии — 577.