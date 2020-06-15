Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выздоровели 48 пациентов, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 июня.

По последним данным, всего за период пандемии на Дону положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 7 тыс. 641 человек. Из них выздоровели 2 тыс. 979 жителей, 67 пациентов с сопутствующими заболеваниями скончались.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки, по данным на утро 15 июня, выявлено 160 новых носителей коронавирусной инфекции.

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