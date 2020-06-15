Москва, , 11:46 — REGNUM Защитники гражданина США Пола Уилана, признанного виновным в шпионаже против России, намерены оспорить решение суда. Об этом сообщает 15 июня ТАСС.

«Мы подадим жалобу», — заявила адвокат иностранца Ольга Карлова.

Бывший американский морской пехотинец Уилан признан Мосгорсудом виновным по статье 276 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Уилана задержали в номере московской гостиницы при проведении шпионской акции. Предполагается, что ему был передан список сотрудников одного из российских силовых ведомств. Своей вины американец не признал.

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