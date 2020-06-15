Ижевск, , 11:40 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 июня выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1133 случая заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Полностью выздоровели 538 жителей Удмуртии, трое выписаны за последние сутки. Таким образом, доля выздоровевших в числе выявленных носителей коронавируса составляет 47,5%. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 22 человека, один — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале общероссийского федерального штаба по борьбе с COVID-19 число умерших с коронавирусом жителей Удмуртии не обновляется с 12 мая и составляет 12 человек. Данные о новых выявленных случаях заражения в республике публикуются с задержкой в сутки.