Волгоград, , 11:41 — REGNUM За прошедшие сутки 106 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2217 взрослых и 62 ребёнка, сообщили 15 июня в региональном оперативном штабе.

Всего в Волгоградской области выявили 4783 носителя коронавируса. Лечение получают 2994 человека, из них 171 ребёнок. За сутки выписали с выздоровлением 20 пациентов, в целом выздоровели 1760 граждан.

За минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода. Таким образом, в регионе скончались 29 пациентов с подтверждённым коронавирусом.