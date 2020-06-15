Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Фанаты «Рика и Морти» обнаружили важный спойлер к сериалу в мобильной игре Pocket Mortys. Об этом 25 июня сообщает портал ComicBook.

https://twitter.com/_Rangelo/status/1271913702447624192

Pocket Mortys окончательно раскрыла тайну, какая из Бет (дочь Рика и мать Морти) является клоном. По версии разработчиков игры, клоном оказалась «крутая» версия героини, которая путешествует по Галактике.

Напомним, финальный эпизод четвёртого сезона «Рика и Морти» был посвящён Бет и её клону. Однако, по сюжету серии, Рик так и не рассказал, какая из героинь является оригиналом.

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