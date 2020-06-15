Таллин, , 11:40 — REGNUM В Эстонии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 1 тыс. 974.

От COVID-19 за весь период эпидемии скончались 69 пациентов. За прошедшие сутки смертей не зафиксировано.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 912 тыс. человек.