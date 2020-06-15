Рязань, , 11:37 — REGNUM Ещё 49 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Рязанской области за минувшие сутки. Выписано с выздоровлением 12 пациентов, сообщили 15 июня в региональной оперативной рабочей группе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в Рязанской области возросло до 4507. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 1756 человек, детей 440. Перенесли коронавирусную инфекцию и выздоровели в целом 2090 пациентов.

На подтверждение в лабораторию регионального Роспотребнадзора направлены ещё 50 положительных тестов.