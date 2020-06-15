Симферополь, 15 июня 2020, 11:35 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 2315 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 15 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Крыму подтверждено 546 положительных тестов на новую инфекцию, 17 человек скончались. С 15 июня в республике отменяют режим обязательной самоизоляции граждан и обязательную обсервацию для российских туристов.
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