Симферополь, , 11:35 — REGNUM За сутки в Республике Крым провели 2315 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 15 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«Семь новых случаев подтверждено по итогам проведения 2315 исследований. В Ялте гражданин прибыл из Москвы, находился в обсерваторе… госпитализирован в городскую больницу. В Феодосии у одного гражданина обнаружен вирус при проведении скрининга здоровых лиц в частной лаборатории… и контактный по ранее выявленному очагу. В Белогорском районе выявлен случай при лабораторном скрининге здоровых лиц, госпитализирован в инфекционную больницу Симферополя. Один случай в Евпатории: контактный по ранее подтвержденному случаю — медработник Евпаторийской горбольницы. И два случая в Керчи — семейный очаг, находились в обсервации с 7 июня», — рассказал специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Крыму подтверждено 546 положительных тестов на новую инфекцию, 17 человек скончались. С 15 июня в республике отменяют режим обязательной самоизоляции граждан и обязательную обсервацию для российских туристов.

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