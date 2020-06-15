Ташкент, , 11:28 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана запустило рубрику «Онлайн-репетитор» для подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам. Об этом написал глава ведомства Шерзод Шерматов на своей странице в Facebook.

По его словам, не все абитуриенты могут нанять репетиторов при подготовке к вступительным тестам. Министр считает, что новый ресурс позволит начать подготовку, независимо от места расположения абитуриента. Новая рубрика открыта в Telegram-канале Online-maktab.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Узбекистане сократили количество вступительных экзаменов при поступлении в вузы республики. В частности, отменен блок из трех обязательных предметов и оставлен блок из двух специальных предметов.

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