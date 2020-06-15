Симферополь, , 11:30 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у семи граждан. Об этом 15 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«За 14 июня на территории республики подтверждено семь новых случая коронавирусной инфекции. Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, двое — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — написал Аксёнов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 546 положительных тестов на новую инфекцию, 17 человек скончались.

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