Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 июня выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 14 204 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 6811 жителей области, за сутки выписаны 53 человека. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в регионе почти 48% уже выздоровели. 174 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки — пять человек.

«На 15 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,72. Это на данный момент самый низкий показатель. Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека. Постепенно число новых случаев заражения снижается. 11 июня было выявлено 303 новых носителей SARS-CoV-2, 12 июня — 221, 13 июня — 218, 14 июня — 215.