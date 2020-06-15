Москва, , 11:29 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории России от COVID-19 скончались 143 пациента. Об этом 15 июня свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что в результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания в стране составляет 7 091.

Также за этот же период в России было зафиксировано 8 246 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и их суммарное количество достигло 537 210.

Кроме этого, указывается, что 4 489 человек за прошедшие сутки в стране вылечилось от COVID-19 и поэтому теперь их общее число возросло до 284 539.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число тестов на коронавирус, проведенных на территории России, превысило 15 миллионов.