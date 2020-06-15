Оренбург, , 11:24 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году с начала активности клещей, по состоянию на 15 июня, к медикам за помощью обратились 1 520 человек (среди них 650 детей), которые пострадали от укусов насекомых, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Неделей ранее (на 8 июня) на укусы клещей пожаловались 1 276 человек, в том числе 533 ребенка.

Среди пострадавших от укусов кровососов выявлено два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом и один случай заболевания клещевым боррелиозом.

На территории Оренбуржье проводится акарицидная обработка зон массового отдыха, парков, кладбищ. Уже обработано 512 гектаров.